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Presidente do Cruzeiro tem visão de "copo meio cheio e meio vazio" sobre as consequências da crise da Covid-19

Sérgio Rodrigues falou da perda de receitas desde que a pandemia se alastrou pelo planeta, mas ficou feliz com o tempo que Enderson Moreira está tendo com o elenco...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 02:07

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 02:07
Crédito: O presidente da Raposa conseguiu ver pelo menos um lado bom na pandemia que assola o mundo e atingiu em cheio o futebol- (Igor Sales/Cruzeiro
O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, está vendo este momento de pausa forçada no futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus com o copo “meio cheio e meio vazio”, equilibrando os lados bons e ruins que todos estão vivendo, principalmente a Raposa.
O lado negativo da pandemia para Rodrigues é a perda de receitas, dificuldades de manter as contas em dia, mas em contrapartida houve tempo hábil para Enderson Moreira conhecer o elenco e dar ao time seus conceitos de jogos, visando o restante de 2020, que pode “vazar” em 2021.

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