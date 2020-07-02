Presidente do Cruzeiro tem visão de "copo meio cheio e meio vazio" sobre as consequências da crise da Covid-19

Crédito: O presidente da Raposa conseguiu ver pelo menos um lado bom na pandemia que assola o mundo e atingiu em cheio o futebol- (Igor Sales/Cruzeiro

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, está vendo este momento de pausa forçada no futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus com o copo “meio cheio e meio vazio”, equilibrando os lados bons e ruins que todos estão vivendo, principalmente a Raposa.

O lado negativo da pandemia para Rodrigues é a perda de receitas, dificuldades de manter as contas em dia, mas em contrapartida houve tempo hábil para Enderson Moreira conhecer o elenco e dar ao time seus conceitos de jogos, visando o restante de 2020, que pode “vazar” em 2021.