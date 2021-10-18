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Presidente do Cruzeiro fala sobre rumor de venda do clube, mas nega que houve contato com fundo árabe

Sérgio Santos Rodrigues comentou que suas viagens ao exterior tem sido para apresentar a Raposa a possiveis interessados em investir no time mineiro...
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Publicado em 

18 out 2021 às 19:03

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 19:03

Crédito: Em outubro do ano passado, o presidente da Raposa esteve no "Mundo Árabe" para divulgar o Cruzeiro-(Divulgação/Cruzeiro
Além da crise financeira e sem perspectivas a curto prazo no Cruzeiro, o assunto que mexeu com o torcedor celeste foi o rumor que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, comprador do Newcastle, da Inglaterra, teria interesse em um clube sul-americano, aparecendo o nome da Raposa como um dos possíveis alvos do bilionário. que gere o Fundo Público de Investimento do país árabe. Em entrevista a Rádio Super FM 91,7, de BH, o presidente Sérgio Santos Rodrigues explicou que suas viagens pela Europa e até no Oriente Médio, tem sido para apresentar a possíveis interessados na Raposa quando ela estiver sendo convertida na SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Sérgio evitou ligar o rumor de haver alguma possibilidade de negócios entre o Cruzeiro e o Fundo Público de Investimento saudita. -A questão da Arábia é que a gente acaba fazendo muitos contatos. É o que eu falei e repito. O dinheiro não vem até nós, nós temos que ir atrás do dinheiro. Embora eu tenho sido objeto de muita crítica, ninguém me perguntou efetivamente 'pô, você, nessa viagem fora, o que fez?'. Primeiro que eu não fui com dinheiro do Cruzeiro. Uma eu fui com meu dinheiro e a outra eu fui convidado para participar do evento. E é óbvio que a gente aproveita essa oportunidade para estar com gente do mundo inteiro-disse Sérgio. Todavia, o presidente cruzeirense afirmou que não pode revelar com quem fez contato para apresentar o clube como potencial bom negócio. -Agora a gente não pode revelar nomes, já assinamos alguns NDAs (Non-disclosure agreement, 'acordo de não divulgação') sobre dados, sobre números, sobre quem nós estamos conversando, mas pode ter certeza que nós aproveitamos essas viagens que foram muito criticadas, a torcida vai aplaudir porque nelas foram feitas muitos contatos bons e temos certeza que isso vai dar certo- completou o dirigente.

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