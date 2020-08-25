AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Presidente do City diz que Agüero fica no clube até quando quiser

Argentino tem mais uma temporada de contrato com o clube inglês e mandatário abriu as portas para a permanência do ídolo argentino por mais tempo...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 14:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2020 às 14:31
Crédito: Lindsey Parnaby / AFP
Com mais uma temporada de contrato com o Manchester City, o atacante Sergio Agüero tem o futuro indefinido. No entanto, no que depender do presidente do clube inglês, Khaldoon Al Mubarak, o camisa 10 poderá permanecer no Etihad Stadium e que esta decisão depende apenas do atleta.- Vamos resolver isso juntos e será muito natural onde quer que seja, se for no próximo ano ou no ano seguinte. Tudo vai se desenrolar de uma forma muito confortável, independentemente do que Sergio (Agüero) decidir - disse o mandatário à "Sky Sports".
Há nove anos no Manchester City, Agüero se tornou o maior artilheiro da história do clube inglês, com 254 gols marcados, e um dos maiores jogadores da equipe. O argentino já afirmou que tem o desejo de retornar ao Independiente, da Argentina, para encerrar a carreira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF)
STF libera parte dos penduricalhos que haviam sido barrados pelo tribunal
Imagem de destaque
TCU vê indícios de documento falso em licitação da Capitania dos Portos no ES
Imagem de destaque
Amor em julho: veja o que o mês reserva para a vida amorosa de cada signo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados