Presidente do City diz que Agüero fica no clube até quando quiser

Com mais uma temporada de contrato com o Manchester City, o atacante Sergio Agüero tem o futuro indefinido. No entanto, no que depender do presidente do clube inglês, Khaldoon Al Mubarak, o camisa 10 poderá permanecer no Etihad Stadium e que esta decisão depende apenas do atleta.- Vamos resolver isso juntos e será muito natural onde quer que seja, se for no próximo ano ou no ano seguinte. Tudo vai se desenrolar de uma forma muito confortável, independentemente do que Sergio (Agüero) decidir - disse o mandatário à "Sky Sports".