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futebol

Presidente do Ceará sobre volta de Thiago Galhardo: 'É difícil'

Meia-atacante voltou a figurar nos bastidores do Alvinegro, mas a negociação é vista como complicada...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 18:19

Publicado em 16 de Março de 2022 às 18:19

O torcedor do Ceará iniciou a semana de maneira animada, já que viu o seu time manifestar o interesse em repatriar Thiago Galhardo.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Amado pela torcida, o meia-atacante foi um dos principais nomes na campanha da permanência na temporada 2019.
Porém, se o sonho estava em alta nos bastidores do Vozão, o presidente Robinson de Castro fez questão de esfriar os ânimos.
‘O Galhardo é um jogador que tem muita relação com a gente. Até pessoal, ficou um pouco próximo da gente. Gostou de trabalhar conosco. Sempre está em contato com a gente. Ele não perde a oportunidade de deixar no ar a possibilidade de retorno. Neste momento, é difícil. Ele ainda tem contrato até junho. É jogador do Internacional. Temos que aguardar um pouco... Quem sabe lá na frente... Ele é um jogador de muita qualidade’, garantiu na Rádio Verdes Mares
No momento, Thiago Galhardo tem contrato com o Celta de Vigo-ESP até o meio do ano, quando retorna ao Internacional, dono dos seus direitos federativos.
Crédito: (Foto:Instagram

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