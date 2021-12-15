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futebol

Presidente do Ceará sobre contratações: 'A hora é agora'

Robinson de Castro garantiu que o clube está firme no mercado para reforçar o elenco de Tiago Nunes...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 17:22

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 17:22

Tiago Nunes pediu reforços ao término do Campeonato Brasileiro e a diretoria do Ceará não titubeou ao fechar com o volante Richard.
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A ideia é deixar o time mais equilibrado dentro das quatro linhas e os cartolas querem deixar o plantel pronto para o mês de janeiro, quando o time irá se reapresentar.
Em coletiva de imprensa, o presidente Robinson de Castro revelou que o Alvinegro almeja seis a oito contratações para a próxima temporada e não vai perder tempo nas negociações.
‘A política é contratar logo agora. Depois, é se passar um cavalo branco, uma oportunidade. O que vamos fazer? Tentar contratar todos agora. Eventualmente, nas janelas, a gente poderá trazer. Mas vamos tentar nos antecipar. Em 2020 e 2021, contratamos pouco durante o ano. Três, no máximo, contratações’, afirmou.
Crédito: RobinsondeCastroqueroCearáagressivonomercado(Foto:MauroJefferson/cearasc.com

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