Presidente do Ceará sobre contratações: 'A hora é agora'

Tiago Nunes pediu reforços ao término do Campeonato Brasileiro e a diretoria do Ceará não titubeou ao fechar com o volante Richard.

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A ideia é deixar o time mais equilibrado dentro das quatro linhas e os cartolas querem deixar o plantel pronto para o mês de janeiro, quando o time irá se reapresentar.

Em coletiva de imprensa, o presidente Robinson de Castro revelou que o Alvinegro almeja seis a oito contratações para a próxima temporada e não vai perder tempo nas negociações.

‘A política é contratar logo agora. Depois, é se passar um cavalo branco, uma oportunidade. O que vamos fazer? Tentar contratar todos agora. Eventualmente, nas janelas, a gente poderá trazer. Mas vamos tentar nos antecipar. Em 2020 e 2021, contratamos pouco durante o ano. Três, no máximo, contratações’, afirmou.