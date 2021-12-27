Presidente do Ceará revela sondagens nos atletas do Vozão

‘Existem sempre sondagens por Cléber, Fernando Sobral, Bruno e Mendoza. Existem os desconfortos que são quando ligam para o jogador e oferecerem mundos. Sei que determinado cidadão fez isso e quer que eu exponha na mídia. Isso não é legal. Temos que mensurar o valor dos atletas. Até o momento, a única negociação concretizada é a do Rick. Os demais estão aqui e temos que ter capacidade de suprir alguma saída, espero que não tenha, mas pode acontecer e vamos ter que buscar, é difícil reposição. O mercado está muito restrito ‘, destacou.