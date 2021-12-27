Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente do Ceará revela sondagens nos atletas do Vozão

De acordo com Robinson de Castro, alguns jogadores receberam sondagens para deixar o clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 07:28

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 07:28

O desempenho do Ceará na última temporada do futebol brasileiro despertou o interesse dos clubes rivais em jogadores do Alvinegro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em conversa com a Rádio Verdes Mares, o presidente Robinson de Castro abriu o jogo e citou os atletas que receberam sondagens nos últimos dias.
‘Existem sempre sondagens por Cléber, Fernando Sobral, Bruno e Mendoza. Existem os desconfortos que são quando ligam para o jogador e oferecerem mundos. Sei que determinado cidadão fez isso e quer que eu exponha na mídia. Isso não é legal. Temos que mensurar o valor dos atletas. Até o momento, a única negociação concretizada é a do Rick. Os demais estão aqui e temos que ter capacidade de suprir alguma saída, espero que não tenha, mas pode acontecer e vamos ter que buscar, é difícil reposição. O mercado está muito restrito ‘, destacou.
Calendário
De olho no trabalho para manter seus principais atletas, o Ceará tem na próxima temporada as disputadas do Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana.
Crédito: Foto:MauroJefferson/cearasc.com

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados