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futebol

Presidente do Ceará provoca e comemora vitória com "Vapo"

Robinson de Castro não segurou a emoção e resolveu provocar o Rubro-Negro no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 12:05

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 12:05

Crédito: Reprodução/Ceará
A vitória do Ceará no Maracanã foi muito comemorada por jogadores, torcida e diretoria. Um dos mais alegres era o presidente Robinson de Castro, que não conteve a sua alegria após o duelo.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Nas arquibancadas do Maraca, o dirigente resolveu provocar e comemorar ao estilo “Vapo”, vibração que ficou conhecida através do volante Gerson, do Flamengo.
Após a festa com os pares na arquibancada, o presidente foi até o vestiário do Vozão e pulou junto com o elenco.
O triunfo fora de casa levou o Ceará aos 39 pontos, na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro.
Veja a festa no vestiário:

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