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Presidente do Ceará manda recado sobre possível 'invasão' de flamenguistas na Arena Castelão

Expectativa é que a torcida do Flamengo marque presença na partida agendada para o próximo sábado...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 15:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 15:26
No próximo sábado, Ceará e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro e o duelo será realizado na Arena Castelão.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O confronto que acontece na casa do Alvinegro, ainda não começou, mas a polêmica está a todo vapor, já que a expectativa é que a torcida do Flamengo invada o estádio.
De acordo com o regulamento, 10% da carga de ingresso precisa ficar com a torcida visitante e o presidente do Vozão, Robinson de Castro, pede para a Nação ter ‘cuidado’ com a possibilidade de comprar entradas na torcida do Ceará.
‘A PM do Ceará não quer correr riscos. É um controle de segurança pública. Cada torcedor que tiver ingressos para o setor do seu clube, pode ir com a camisa. No lugar já estabelecido’, afirmou, antes de completar:
‘Mas, se não tiver ingressos no setor do Flamengo, o torcedor que aparecer em setores da torcida do Ceará vestindo camisa do Flamengo, não vai entrar. Ele pode entrar no setor do Ceará, mas sem camisa ou símbolo do Flamengo’.
Crédito: Foto:MauroJefferson/cearasc.com

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