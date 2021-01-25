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futebol

Presidente do Ceará freia 'empolgação' por Libertadores

Vozão derrotou o Palmeiras no fim de semana e colou de vez no pelotão de elite do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 19:25

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 19:25

Crédito: Mauro Jefferson/cearasc.com
Após passar um grande sufoco na temporada 2019 e escapar do rebaixamento na última rodada, o Ceará faz um Campeonato Brasileiro de tirar o chapéu e na parte alta da classificação.
Com a vitória diante do Palmeiras, o Vozão assumiu provisoriamente a 8ª colocação do torneio nacional e sonha, mesmo que de maneira tímida, com uma vaga na Libertadores da América.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Diante do sonho do torcedor, o presidente Robinson de Castro fez questão de segurar o ânimo das arquibancadas e colocar o pé no freio. A ideia inicial é ficar no grupo da Sul-Americana.
‘Agora é brigar primeiro pela Sul-Americana. Quantos mais pontos fizermos podemos chegar a uma Libertadores, que seria algo histórico. Nós estamos montando o planejamento do próximo ano já. Temos jogadores contatados, montando o grupo para o próximo ano. Vamos manter uma base grande. Vamos buscar situações. A gente tem que ir com calma porque não acabou. Vamos conversar ainda com nossos jogadores. Temos que ter muito cuidado para não perder o foco’, pontua.
+ São Paulo em 8º, Flamengo em 10º… Confira a classificação do returno do Brasileirão
Com 45 pontos, o Ceará volta a campo no fim de semana quando encara o Athletico, na Arena da Baixada.

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