Presidente do Ceará faz projeção ambiciosa para o clube

Crédito: Mauro Jefferson/cearasc.com

Após aprovar um orçamento para 2020 que ficou acima dos R$ 150 milhões, o torcedor o Ceará esfrega as mãos e começa a pensar no futuro, já que o clube prevê um aumento considerável nas receitas.

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Internamente, a visão também é muito otimista e o presidente Robinson de Castro, não tem dúvidas que o Vozão será o maior da região Nordeste em pouco tempo.

‘Acho que antes dos cinco anos seremos o maior do Nordeste. A pandemia acelerou o processo. Até pouco tempo, tínhamos um orçamento de R$ 30 milhões. Fomos até R$ 70 milhões, até R$ 100 milhões, e vamos entrar 2021 e dar um salto de 50% no nosso orçamento, com R$ 151 milhões, quase R$ 160 milhões, e isso com os pés no chão. E vamos ter um baita orçamento para um clube do Nordeste no ano que vem. E a gente tem que manter essa linha. Os números em campo e financeiros falam por si só. E sem mecenas. O Ceará não tem ninguém colocando dinheiro no clube aqui. É totalmente autossustentável’, declarou ao ge.

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