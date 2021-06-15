Presidente do Ceará faz live com Vina e Guto para amenizar o ambiente

'Estou aqui com o Guto e com o Vina, dois protagonistas do clube, dois caras que sempre fizeram história e fazem história com a gente. Ano passado foram destaques e hoje se cria uma celeuma sem necessidade, sei que alguns setores acabam reforçando isso, o torcedor fica mais vulnerável, mas eu quero dizer para vocês que não existe nada de desarmonia, de grupo rachado, de situação de atraso. Tudo isso faz parte do futebol, vocês já estão acostumados com isso. Quando entramos em dificuldades acontece isso, e o que precisamos agora é de apoio. É hora de apoiar. A hora é de chegar junto e confiar', afirmou, antes de completar:‘Não podemos começar a ver o que não existe e estimular isso, não vamos nos impressionar e ficar pegando corda de alguns setores. Temos que ser equilibrados. Imagina minha posição se achasse que tudo é verdade. Não estou aqui para esconder nada de ninguém, o clube é transparente’.