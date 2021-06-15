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futebol

Presidente do Ceará faz live com Vina e Guto para amenizar o ambiente

Robinson de Castro fez questão de mostrar ao torcedor que elenco e comissão técnica estão em harmonia...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 19:33

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 19:33

Crédito: Divulgação
O clima dentro do Ceará não é dos melhores. Em meio a falta de resultados dentro de campo, a torcida cobra elenco e comissão técnica por uma melhora imediata.
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A situação está tão fora de controle, que Vina, um dos principais do time, foi cobrado no desembarque do Vozão após o empate sem gols contra a Chapecoense, no Brasileirão.
Preocupado com o ambiente pesado, o presidente Robinson de Castro resolveu agir e fez uma live com Vina e o técnico Guto Ferreira para mostrar que ambos não estão brigados e acalmar os ânimos dos torcedores.
'Estou aqui com o Guto e com o Vina, dois protagonistas do clube, dois caras que sempre fizeram história e fazem história com a gente. Ano passado foram destaques e hoje se cria uma celeuma sem necessidade, sei que alguns setores acabam reforçando isso, o torcedor fica mais vulnerável, mas eu quero dizer para vocês que não existe nada de desarmonia, de grupo rachado, de situação de atraso. Tudo isso faz parte do futebol, vocês já estão acostumados com isso. Quando entramos em dificuldades acontece isso, e o que precisamos agora é de apoio. É hora de apoiar. A hora é de chegar junto e confiar', afirmou, antes de completar:‘Não podemos começar a ver o que não existe e estimular isso, não vamos nos impressionar e ficar pegando corda de alguns setores. Temos que ser equilibrados. Imagina minha posição se achasse que tudo é verdade. Não estou aqui para esconder nada de ninguém, o clube é transparente’.

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