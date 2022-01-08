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Presidente do Ceará diz que pai de Pablo vetou ida do atacante do São Paulo ao clube

Robinson de Castro afirmou que estava com negociações adiantadas com o atacante, mas pai do jogador optou pela permanência do filho no São Paulo, onde tem contrato até 2023...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 11:00

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 11:00

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, afirmou que o pai do atacante Pablo, do São Paulo, vetou a ida do filho para o Vozão. De acordo com o dirigente a negociação estava encaminhada, tanto com o Tricolor quanto com os representantes do atleta, mas o negócio não aconteceu. - A gente fez uma proposta oficial para o jogador. O São Paulo tinha autorizado a negociação. Mas não evoluímos contato. O representante do atleta também aqueceu. Mas a conversa não evoluiu no momento em que o próprio pai do atleta considerou que não seria interessante ele sair do São Paulo. Que era melhor ficar - disse Robinson ao programa 'Central do Mercado', do 'GE'.
O presidente do Ceará, no entanto, não acredita que foi algo preconceituoso, mas sim uma tentativa de Pablo dar a volta por cima no São Paulo. - Tanto o São Paulo como o representante do atleta achavam uma proposta boa, mas o pai do atleta, que participou das negociações, julgou que era melhor ele ficar. Para tentar buscar uma retomada. Não senti que foi algo preconceituoso - finalizou o mandatário.
Mesmo com a liberação do São Paulo para o acerto com o Ceará, o camisa 9 não se posicionou sobre sua decisão. A falta de retorno do atacante fez com que o presidente do clube cearense desistisse da contratação, partindo para um "plano B".
Em 2021, mesmo com todas as críticas por parte da torcida, o atacante foi o artilheiro do clube paulista, na temporada, marcando 13 vezes a favor do Tricolor de São Paulo.
Crédito: PaidePablovetouanegociaçãoentreSãoPauloeCearápelojogador(Foto:RubensChiri/SãoPaulo

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