Presidente do Ceará demonstra otimismo com participação na Sul-Americana

A partir da próxima semana, a Copa Sul-Americana terá início para o Ceará e o primeiro compromisso será o Independiente-ARG.

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O confronto na Arena Castelão é um duelo direto por uma vaga na próxima fase, já que apenas a melhor equipe da chave avança no torneio continental.

De acordo com o presidente Robinson de Castro, o Ceará tem totais condições de avançar no torneio e chegar ao mata-mata.

É um grupo que a gente tem possibilidade de se classificar. O Independiente é o mais forte do grupo por ter uma história grande em competições internacionais, um grande campeão, mas não vive um bom momento. A gente tem condições de avançar sim", afirmou o dirigente ao O POVO.

Integrante do grupo G, o Ceará se encontra com o Independiente-ARG, Deportivo Lara-VEN e General Caballero-PAR.