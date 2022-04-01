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Presidente do Ceará demonstra otimismo com participação na Sul-Americana

Robinson de Castro acredita que o Vozão pode alcançar o mata-mata do torneio continental...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 16:59
A partir da próxima semana, a Copa Sul-Americana terá início para o Ceará e o primeiro compromisso será o Independiente-ARG.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O confronto na Arena Castelão é um duelo direto por uma vaga na próxima fase, já que apenas a melhor equipe da chave avança no torneio continental.
De acordo com o presidente Robinson de Castro, o Ceará tem totais condições de avançar no torneio e chegar ao mata-mata.
É um grupo que a gente tem possibilidade de se classificar. O Independiente é o mais forte do grupo por ter uma história grande em competições internacionais, um grande campeão, mas não vive um bom momento. A gente tem condições de avançar sim", afirmou o dirigente ao O POVO.
Integrante do grupo G, o Ceará se encontra com o Independiente-ARG, Deportivo Lara-VEN e General Caballero-PAR.
Crédito: (StephanEilert/CearáSC

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