Presidente do Ceará comunica que clube voltará aos treinos presenciais em 1° de junho

Crédito: Israel Simonton/Ceará

Através da rede social oficial do Ceará, o presidente Robinson de Castro apareceu em um vídeo para comunicar que o clube retomará suas atividades presenciais na próxima segunda-feira, dia 1° de junho.

Além disso, o mandatário do Alvinegro de Porangabussu também antecipou quais serão os procedimentos do clube para a garantia do cronograma revelado pensando em ações como a higienização de todos os ambientes do CT bem como o necessário processo de testagem de atletas e funcionários do Vozão.A partir de segunda-feira, 01/06, nosso elenco retornará às atividades. O retorno seguirá um protocolo rígido de determinações médicas e sanitárias, evitando ao máximo aglomerações de atletas, funcionários e a possibilidade de contágio da Covid-19.#CearáSC pic.twitter.com/Afcxhzu4FX— Ceará Sporting Club (de ?) (@CearaSC) May 28, 2020 Por meio de seu site oficial, o clube deu maiores detalhes de como serão regidas as atividades do ponto de vista sanitário.

Confira abaixo trecho do comunicado sobre os procedimentos do Ceará nos treinos presenciais:

Todo o plantel alvinegro será dividido em 8 grupos de 4 atletas. Os treinos serão realizados durante o dia inteiro, sendo o primeiro às 8h, e o último iniciando às 17h. Os treinos acontecerão com intervalos de segurança. Após os treinos, o próprio jogador leva seu uniforme para casa em bolsas plásticas.

O intuito é evitar maior contato entre os próprios atletas nas instalações do CT. Todos os funcionários farão uso obrigatoriamente de equipamentos de proteção individual, durante todo o período que estiverem nas instalações do clube.

Para evitar acesso de jogadores a espaços fechados, na chegada ao CT, ainda nos carros, jogadores terão a temperatura medida, receberão uniforme, aparelho de GPS e suplementação de pré-treino. A comissão técnica passará por processo semelhante.

Uma empresa sanitária especializada fará a higienização completa em Porangabuçu. Um funcionário estará à disposição em plantão diuturno durante quinze dias para instruções sobre higienização aos colaboradores. A cada três dias, uma nova higienização geral será feita em todas as instalações do clube.

Seguindo orientações dos órgãos de saúde, atletas e comissão técnica serão reavaliados diariamente, visando a preservação da saúde coletiva. O acesso de torcedores ao Centro Cultural e demais espaços do CT também permanecem suspensos.