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futebol

Presidente do Brescia confirma briga de Milan e Inter por Sandro Tonali

Jovem meio-campista italiano é alvo de interesse dos dois clubes de Milão e Massimo Cellino afirma que jogador precisa saber o que quer para o seu futuro e decidir...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 11:11

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 11:11
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O presidente do Brescia, Massimo Cellino, confirmou, em entrevista para a “Sky Sports”, que Milan e Inter de Milão estão batalhando pela contratação do meio-campista Sandro Tonali. O mandatário confirmou que a equipe euro-negra se aproximou do jovem nos últimos dias após um impasse com a diretoria nerazzurri.
- Eu agradeço o profissionalismo de Paolo Maldini, que tem muito o estilo da abordagem histórica do Milan. Beppe Marotta (CEO da Inter) sempre confirmou o grande interesse que a Inter tem pelo jogador, então procurei evitar negociações com outros clubes, inclusive do exterior. No entanto, este rapaz (Tonali) precisa saber o que seu futuro reserva. Não tenho pressa, mas Tonali tem.
A imprensa italiana divulgou que a Inter de Milão estava próxima de um acordo por cerca de 35 milhões de euros (R$ 227 milhões). O Manchester United também tenta fazer uma aproximação, mas o jovem de 20 anos deve ter seu futuro no futebol italiano na próxima temporada.

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