Presidente do Brescia confirma briga de Milan e Inter por Sandro Tonali

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O presidente do Brescia, Massimo Cellino, confirmou, em entrevista para a “Sky Sports”, que Milan e Inter de Milão estão batalhando pela contratação do meio-campista Sandro Tonali. O mandatário confirmou que a equipe euro-negra se aproximou do jovem nos últimos dias após um impasse com a diretoria nerazzurri.

- Eu agradeço o profissionalismo de Paolo Maldini, que tem muito o estilo da abordagem histórica do Milan. Beppe Marotta (CEO da Inter) sempre confirmou o grande interesse que a Inter tem pelo jogador, então procurei evitar negociações com outros clubes, inclusive do exterior. No entanto, este rapaz (Tonali) precisa saber o que seu futuro reserva. Não tenho pressa, mas Tonali tem.