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futebol

Presidente do Brescia afirma que Inter agiu errado com Tonali

Massimo Cellino disse que o jovem de 20 anos queria uma resposta, mas novela arrastada fez com que meio-campista se transferisse para o Milan, seu clube de infância...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2020 às 11:12

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 11:12

Crédito: Divulgação / Milan
Massimo Cellino, o polêmico presidente do Brescia, afirmou que a Inter de Milan agiu de forma errada e por isso não conseguiu a contratação do meio-campista Sandro Tonali. Em entrevista ao “Il Messaggero”, o mandatário disse que ficou feliz pelo atleta ter se transferido para o Milan e jogar no seu time de coração.
- Nunca me aconteceu descobrir um jogador tão forte. Queria ficar com ele, mas o sonho foi destruído com o rebaixamento e a incerteza transmitida pela pandemia. A Inter agiu de forma errada. Marotta o queria e Conte o ama. Mas o menino queria saber sobre o seu futuro. Sandro apoia o Milan desde criança. A operação com eles me deixou duplamente satisfeito.
Após longa novela com a Inter de Milão, o rival da cidade atravessou a negociação e conseguiu a aquisição de Tonali, uma das principais promessas do futebol italiano. Com o técnico Stefano Pioli, o jovem de 20 anos participou de todos os seis jogos feitos pela equipe nesta temporada.

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