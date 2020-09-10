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futebol

Presidente do Benfica é acusado de integrar esquema de corrupção com a Odebretch no Brasil

Luís Filipe Vieira foi acusado por hacker do 'Football Leaks' de pagar propina para construir complexo hoteleiro em Recife...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 00:27

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 00:27
A publicação afirma que o investimento feito no local teria sido no valor de 200 milhões de euros, com financiamento do banco português Novo Banco. A denúncia ainda inclui o Grupo Doyen como envolvido no esquema, oferecendo viagens em aeronaves privadas à Luís Filipe Vieira e ao seu filho Tiago Vieira.Ao 'Observador', o presidente do Benfica se manifestou sobre as acusações. Ele negou as informações e afirmou que Rui Pinto manipulou os fatos e falsificou a realidade.
- Não comento declarações e investigações que desconheço, sobretudo declarações vindas de alguém que já nos habituou a manipular informação, que dispara em todas as direções e que falisifica repetidamente a realidade - disse.
O hotel Reserva do Paiva foi construído pel Odebrecht e desenvolvido pela PromoValor. Ele foi inaugurado no ano de 2014 e era administrado pelo grupo Sheraton, com cerca de 8.800 metros quadrados.

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