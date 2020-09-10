Presidente do Benfica é acusado de integrar esquema de corrupção com a Odebretch no Brasil

A publicação afirma que o investimento feito no local teria sido no valor de 200 milhões de euros, com financiamento do banco português Novo Banco. A denúncia ainda inclui o Grupo Doyen como envolvido no esquema, oferecendo viagens em aeronaves privadas à Luís Filipe Vieira e ao seu filho Tiago Vieira.Ao 'Observador', o presidente do Benfica se manifestou sobre as acusações. Ele negou as informações e afirmou que Rui Pinto manipulou os fatos e falsificou a realidade.