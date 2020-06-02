Presidente do Benfica diz que se não fosse a COVID-19 teria feito mais de R$ 1 bilhão em venda de jogadores

- O Benfica é um dos clubes mais respeitados do mundo e continuará a ser. Hoje, o Benfica não precisa de vender qualquer jogador. Daqui a dois ou três meses, já não sei. Propostas? Só tive uma, de 60 milhões de euros, pelo Vinícius em janeiro. Não vale a pena especularmos porque não sabemos como vai ser o dia a dia. O Benfica, se não fosse a pandemia, tinha praticamente vendidos dois jogadores por 100 milhões de euros cada um. Agora é impossível.E MAIS:O dia do mercado: Ingleses de olho em Coutinho, possível troca entre Juventus e Chelsea e o destino de AubameyangMundo do esporte faz coro antirracismo após morte de George Floyd nos EUA. Veja!Paquetá recusa proposta de clube italiano, segundo jornalAlvo de racismo no início do ano, Marega se manifesta a favor de movimentos antirracistasEm jogo de seis gols, RB Leipzig vence o Colônia fora de casa E MAIS: