Presidente do Benfica descarta retorno de David Luiz para 20/21

Crédito: Daniel LEAL-OLIVAS/AFP

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, negou qualquer possibilidade de tirar David Luiz do Arsenal e repatriar o atleta neste momento. Em entrevista ao site “Record”, o mandatário diz que o clube não tem condições de pagar o salário que o zagueiro brasileiro recebe no futebol inglês que gira em torno de 120 mil libras (R$ 802 mil) por semana.

O jogador está com 33 anos e termina seu contrato ao final deste mês, mas a possibilidade de renovar por mais uma temporada com os Gunners tem ganhado força e Vieira tem conhecimento deste fato.

- Eu conversei (com David Luiz) ontem.de novo. Nós temos uma relação de pai para filho. Ele estava no carro, com o empresário preparado para renovar. Ele ama o Benfica, mas ele é um grande profissional e precisa fazer dinheiro. O que ele ganha é impensável no Benfica.