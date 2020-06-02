Presidente do Benfica descarta retorno de David Luiz para 20/21

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, negou qualquer possibilidade de tirar David Luiz do Arsenal e repatriar o atleta neste momento. Em entrevista ao site “Record”, o mandatário diz que o clube não tem condições de pagar o salário que o zagueiro brasileiro recebe no futebol inglês que gira em torno de 120 mil libras (R$ 802 mil) por semana.
O jogador está com 33 anos e termina seu contrato ao final deste mês, mas a possibilidade de renovar por mais uma temporada com os Gunners tem ganhado força e Vieira tem conhecimento deste fato.
- Eu conversei (com David Luiz) ontem.de novo. Nós temos uma relação de pai para filho. Ele estava no carro, com o empresário preparado para renovar. Ele ama o Benfica, mas ele é um grande profissional e precisa fazer dinheiro. O que ele ganha é impensável no Benfica.
Apesar de negar a possibilidade do retorno do brasileiro nesta próxima temporada, o presidente do time da Luz não descartou um regresso no futuro e disse que o jogador seria muito bem recebido. O zagueiro chegou no clube português em 2007 e ficou até 2011, onde conseguiu destaque antes de se mudar para o Chelsea.E MAIS:Van Dijk conta passagem em que esteve com medo de morrerReal Madrid mira contratação de jovem promessa do PSGUnited se interessa por Sterling, mas prioridade segue sendo Real MadridTer Stegen garante permanência no Barcelona na próxima temporadaClubes tentam flexibilizar regras para volta da Liga dos Campeões E MAIS: