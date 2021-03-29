Presidente do Bayern diz que esteve próximo de Ibrahimovic

Uli Hoeness, presidente do Bayern de Munique, contou que o clube esteve próximo da contratação do atacante Ibrahimovic no passado. Em entrevista à "RTL", o dirigente explicou que as exigências salariais travaram as negociações, sem permitir que o sueco atuasse no futebol alemão.- Ele é um grande jogador, mas suas exigências salariais eram divinas. Houve um tempo em que estávamos interessados nele para o Bayern, mas não fomos até o fim. Não tivemos sucesso.