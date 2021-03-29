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futebol

Presidente do Bayern diz que esteve próximo de Ibrahimovic

Uli Hoeness revelou que clube alemão pensou na contratação do sueco no passado, mas que negociação ficou emperrada por conta das exigências salariais...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 12:50

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 12:50
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Uli Hoeness, presidente do Bayern de Munique, contou que o clube esteve próximo da contratação do atacante Ibrahimovic no passado. Em entrevista à "RTL", o dirigente explicou que as exigências salariais travaram as negociações, sem permitir que o sueco atuasse no futebol alemão.- Ele é um grande jogador, mas suas exigências salariais eram divinas. Houve um tempo em que estávamos interessados nele para o Bayern, mas não fomos até o fim. Não tivemos sucesso.
> Veja a tabela da Bundesliga
Atualmente, o veterano faz uma ótima temporada com a camisa do Milan, apesar da falta de sucesso nos torneios disputados. Por conta das boas atuações, o veterano conseguiu retornar para a seleção sueca na última convocação do técnico Jan Andersson.

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