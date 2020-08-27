Presidente do Bayern descarta contratação de Messi: 'Não podemos pagar por um jogador deste porte'

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Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern de Munique, descartou qualquer possibilidade de Messi chegar ao clube bávaro. Além disso, também admitiu uma certa tristeza por ver um ídolo deixando a equipe.

- Não podemos pagar a um jogador deste porte. Isso não está vinculado à nossa política ou filosofia - disse ao "Tuttosport".