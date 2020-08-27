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futebol

Presidente do Bayern descarta contratação de Messi: 'Não podemos pagar por um jogador deste porte'

Karl-Heinz Rummenigge também admitiu uma certa
tristeza ao saber que o argentino quer deixar o Barcelona...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 13:19
Crédito: AFP
Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern de Munique, descartou qualquer possibilidade de Messi chegar ao clube bávaro. Além disso, também admitiu uma certa tristeza por ver um ídolo deixando a equipe.
- Não podemos pagar a um jogador deste porte. Isso não está vinculado à nossa política ou filosofia - disse ao "Tuttosport".
- Para ser honesto, imaginar que Messi possa deixar o FC Barcelona, ​​até me entristece. Leo escreveu a história desse clube e na minha opinião ele deveria encerrar sua carreira com os blaugranas. Existem aspectos internos e privados que não conheço e é por isso que não vou julgar.

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