Presidente do Bayern de Munique diz que não há pressa para acertar renovação de Lewandowski

Nesta quarta-feira, o jornalista Fabrizio Romano disse que Lewandowski pode estar de saída do Bayern de Munique pela demora por um acordo de renovação. Porém, em entrevista à revista ‘Kicker’, o presidente do clube bávaro disse que ainda tem tempo para entrar em acordo não só com o polonês, mas também com Neuer e Müller, que também possuem vínculo até junho de 2023.> Confira os oito classificados para as quartas de final da Champions League e onde assistir ao sorteio

- Lewandowski sabe que nós gostamos dele além da conta aqui no Bayern. O mesmo se aplica a Manuel Neuer e Thomas Müller, que também são personagens excepcionais na história do Bayern. Nós iniciaremos as conversas com eles de uma maneira bem tranquila, ainda há tempo suficiente e nossos jogadores sabem disso - declarou Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique.

Herbert Hainer completou dizendo que o foco do clube agora é nas disputas dos jogos, em busca dos títulos da Bundesliga e da Champions League. O Bayern de Munique é o líder do campeonato com 60 pontos, quatro à frente do Borussia Dortmund e está nas quartas de final da competição europeia.

- No momento, nossa concentração total está nos nossos grandes objetivos, o décimo título nacional seguido e a Champions League. O Bayern é um dos grandes clubes do mundo, e acho que nos últimos anos nenhum jogador se arrependeu de renovar seu contrato com o Bayern - completou.