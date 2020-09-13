Presidente do Bayern critica Liverpool e Manchester United: 'Estão tentando nos chantagear'

O presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeness, fez duras críticas ao Manchester United e ao Liverpool. Em entrevista, disse que os dois clubes estão tentando chantagear os bávaros.

- É claro que o Thiago já tem acordo com o Liverpool ou com o Manchester United... ou com os dois. Agora, ambos estão burlando porque ninguém nos abordou. Não se trabalha assim, a meu ver. Estão tentando nos chantagear esperando pela última semana do mercado para fazerem uma proposta baixa - disse à "Sport1".