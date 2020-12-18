Presidente do Barcelona quer a saída de Philippe Coutinho, segundo jornal

O presidente interino do Barcelona, Carles Tusquets, quer a venda do meia-atacante Philippe Coutinho até o final de seu mandato, no dia 24 de janeiro, segundo informa o jornal “Ara”. O mandatário considera que a situação econômica do time não é boa e deu ordem para Ramon Planes, diretor esportivo do clube, executar a transferência.

No entanto, qualquer presidente interino não possui autonomia para tomar esse tipo de decisão. Além disso, o plantel que Ronald Koeman tem para trabalhar é limitado e as recentes lesões no time podem dificultar a saída do brasileiro que impressionou o técnico holandês no início da temporada.A venda de Coutinho, por outro lado, pode ajudar também nas contratações de Eric García, zagueiro do Manchester City, e Memphis Depay, atacante do Lyon. A LaLiga só permitirá que o Barça contrate um novo atleta caso venda outro por um valor quatro vezes maior do que quem chegar.