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futebol

Presidente do Barcelona quer a saída de Philippe Coutinho, segundo jornal

Carles Tusquets entende que a situação econômica do clube não é boa e que precisa fazer dinheiro. Mandatário termina seu período como presidente no dia 24 de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 08:20

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 08:20

Crédito: Coutinho pode estar de saída do Barcelona em janeiro (Divulgação Twitter/Barcelona
O presidente interino do Barcelona, Carles Tusquets, quer a venda do meia-atacante Philippe Coutinho até o final de seu mandato, no dia 24 de janeiro, segundo informa o jornal “Ara”. O mandatário considera que a situação econômica do time não é boa e deu ordem para Ramon Planes, diretor esportivo do clube, executar a transferência.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
No entanto, qualquer presidente interino não possui autonomia para tomar esse tipo de decisão. Além disso, o plantel que Ronald Koeman tem para trabalhar é limitado e as recentes lesões no time podem dificultar a saída do brasileiro que impressionou o técnico holandês no início da temporada.A venda de Coutinho, por outro lado, pode ajudar também nas contratações de Eric García, zagueiro do Manchester City, e Memphis Depay, atacante do Lyon. A LaLiga só permitirá que o Barça contrate um novo atleta caso venda outro por um valor quatro vezes maior do que quem chegar.

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