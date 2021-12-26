Presidente do Barcelona está 'obcecado' em evitar ida de Haaland para o Real Madrid, diz jornal

Os clubes europeus olham com cuidado para o interesse do Real Madrid em contratar dois dos nomes mais badalados do futebol mundial, Kylian Mbappé e Erling Haaland, no próximo verão europeu. Em meio aos rumores, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, já teria sinalizado que fará de tudo para impedir a ida do norueguês para o rival, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

Evitar que o astro do Borussia Dortmund e o francês do PSG componham uma dupla ofensiva no Real Madrid, inclusive, já virou uma obsessão do mandatário do Barcelona, de acordo com a imprensa local. O dirigente se encontrou recentemente com o agente do jogador, Mino Raiola, com quem mantém conversas. O valor da cláusula de rescisão do norueguês será de 75 milhões de euros (R$ 483 milhões) a partir do próximo verão no Velho Continente. O montante é considerado baixo em comparação a outras contratações do mesmo porte, o que faz nome o norueguês ser constantemente alvo de rumores, mas ainda representa uma quantia elevada para o Barça, na atual situação financeira do clube.

Resta, portanto, trabalhar nos bastidores e torcer para que o Real não leve o astro, que também é cobiçado por Manchester City, Manchester United, Bayern de Munique e outros gigantes. O vínculo de Haaland com o Borussia vai até 2024, mas, diante do valor da cláusula rescisória, é muito improvável que ele siga no clube até o final do contrato.

Já a saída de Mbappé do PSG parece mais concreta a cada dia. O desejo do atleta de defender a camisa merengue e de sair da sombra de Lionel Messi pesam a favor dos espanhóis. As investidas prometem se intensificar nas próximas semanas.