Presidente do Barcelona está isolado com risco de estar com a Covid-19

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, está isolado após ter tido contato com um familiar que testou positivo para Covid-19, segundo a imprensa catalã. Com isso, o mandatário não estará presente no Camp Nou para a estreia do time culé na Liga dos Campeões contra o Ferencvaros nesta terça-feira.Bartomeu já se submeteu a um teste e o resultado deu negativo e aguarda a realização de um segundo exame para decidir se deixa ou não o confinamento. Pau Vilanova, vice-presidente institucional, será o máximo representante da diretoria blaugrana para o confronto do torneio de futebol mais importante do continente europeu.