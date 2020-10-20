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Presidente do Barcelona está isolado com risco de estar com a Covid-19

Josep Maria Bartomeu esteve em contato com familiar que testou positivo para o novo coronavírus. Mandatário não irá comparecer ao Camp Nou na estreia da Champions...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 11:00
Crédito: Lluis Gene / AFP
O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, está isolado após ter tido contato com um familiar que testou positivo para Covid-19, segundo a imprensa catalã. Com isso, o mandatário não estará presente no Camp Nou para a estreia do time culé na Liga dos Campeões contra o Ferencvaros nesta terça-feira.Bartomeu já se submeteu a um teste e o resultado deu negativo e aguarda a realização de um segundo exame para decidir se deixa ou não o confinamento. Pau Vilanova, vice-presidente institucional, será o máximo representante da diretoria blaugrana para o confronto do torneio de futebol mais importante do continente europeu.

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