Presidente do Barcelona diz que Arthur faltou respeito com o clube

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, revelou que Arthur não deve jogar mais pelo clube catalão. Para o mandatário, o meio-campista brasileiro desrespeitou as medidas impostas pela direção.

- Tínhamos acordado que, até que não terminasse a Liga dos Campeões, ele continuaria jogando pelo Barcelona. É um jogador com alguma importância e poderia nos ajudar, mas não apareceu no retorno das miniférias. É um ato de indisciplina inaceitável - disse Bartomeu ao "Sport".

Arthur foi negociado com a Juventus. Enquanto o brasileiro irá para a Velha Senhora, Miralem Pjanic reforçará o Barça. Enquanto o bósnio ainda atua pelo clube italiano, o meio-campista do Barcelona não se reapresentou.