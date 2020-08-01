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futebol

Presidente do Barcelona diz que Arthur faltou respeito com o clube

Para Josep Maria Bartomeu, o que o brasileiro fez foi "injustificável e incompreensível"...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 15:50

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 15:50

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, revelou que Arthur não deve jogar mais pelo clube catalão. Para o mandatário, o meio-campista brasileiro desrespeitou as medidas impostas pela direção.
- Tínhamos acordado que, até que não terminasse a Liga dos Campeões, ele continuaria jogando pelo Barcelona. É um jogador com alguma importância e poderia nos ajudar, mas não apareceu no retorno das miniférias. É um ato de indisciplina inaceitável - disse Bartomeu ao "Sport".
Arthur foi negociado com a Juventus. Enquanto o brasileiro irá para a Velha Senhora, Miralem Pjanic reforçará o Barça. Enquanto o bósnio ainda atua pelo clube italiano, o meio-campista do Barcelona não se reapresentou.
- O que Arthur fez é uma falta de respeito para os seus companheiros e também para o clube. É injustificável e totalmente incompreensível - completou Bartomeu.

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