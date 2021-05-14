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futebol

Presidente do Barcelona cobra de Koeman um futebol mais ofensivo

Laporta e o treinador holandês se reuniram em clima amigável, conversaram sobre a situação do clube e altos e baixos da equipe. Dirigentes não gostam do 3-5-2 adotado...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 08:32

LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 08:32
Crédito: Josep LAGO / AFP
Mesmo sob críticas, Ronald Koeman deve seguir no Barcelona. O treinador do Barcelona se reuniu com o presidente do clube, Joan Laporta, num clima amigável para avaliar o trabalho e conversar sobre a situação atual. De acordo com o "Mundo Deportivo", a direção cobra uma futebol mais ofensivo da equipe e não apoia o 3-5-2 adotado pelo holandês.
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O trabalho de Koeman teve valores positivos na visão dos dirigentes. Apesar de só ter conquistado cinco pontos nos últimos 12 disponíveis, o holandês teve a possibilidade de se explicar à direção o que vem ocorrendo. Ele defendeu suas convicções, mas admitiu que faltou concentração da equipe.> Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundo
Laporta fez perguntas claras a Koeman. O presidente do Barça queria saber se ele estava disposto a correr riscos na próxima temporada para dar um salto maior de qualidade e recuperar sinais de identidade de jogo da equipe. O presidente, juntamente com mais dirigentes, quer que a equipe tenha mais opções além do 3-5-2 escalado pelo treinador.
Apesar do momento ruim e de praticamente desperdiçar as chances de título em La Liga, o trabalho de Koeman é valorizado por Laporta. O presidente do Barcelona acredita que o holandês conseguiu ter um bom desempenho com um elenco fraco.

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