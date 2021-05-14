Presidente do Barcelona cobra de Koeman um futebol mais ofensivo

Crédito: Josep LAGO / AFP

Mesmo sob críticas, Ronald Koeman deve seguir no Barcelona. O treinador do Barcelona se reuniu com o presidente do clube, Joan Laporta, num clima amigável para avaliar o trabalho e conversar sobre a situação atual. De acordo com o "Mundo Deportivo", a direção cobra uma futebol mais ofensivo da equipe e não apoia o 3-5-2 adotado pelo holandês.

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O trabalho de Koeman teve valores positivos na visão dos dirigentes. Apesar de só ter conquistado cinco pontos nos últimos 12 disponíveis, o holandês teve a possibilidade de se explicar à direção o que vem ocorrendo. Ele defendeu suas convicções, mas admitiu que faltou concentração da equipe.> Final da Champions muda de lugar e terá torcida: veja como anda a liberação de público pelo mundo

Laporta fez perguntas claras a Koeman. O presidente do Barça queria saber se ele estava disposto a correr riscos na próxima temporada para dar um salto maior de qualidade e recuperar sinais de identidade de jogo da equipe. O presidente, juntamente com mais dirigentes, quer que a equipe tenha mais opções além do 3-5-2 escalado pelo treinador.