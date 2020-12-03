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futebol

Presidente do Barcelona afirma que Neymar só volta se for de graça

Carles Tusquets afirmou que clube catalão não tem dinheiro para contratar o atacante brasileiro. Neymar demonstrou vontade em jogar novamente com Messi...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 09:02

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 09:02

Crédito: Em entrevista, Tusquets disse que Neymar só volta sem custos (Reprodução Twitter Barcelona
Carles Tusquets, presidente em exercício do Barcelona, concedeu entrevista à “RAC1” e disse que a dupla entre Messi e Neymar pode ser reeditada no clube catalão. No entanto, para que isso possa acontecer, o brasileiro teria que sair sem custos do Paris Saint-Germain, pois os culés não têm dinheiro para contratá-lo.
- Se vier de graça, pode-se tentar, mas se não vender, não há dinheiro para contratar. Neste momento seria inacessível, a menos que o próximo presidente tenha um milagre nas mãos.Neymar tentou voltar para o Barcelona na última temporada, mas atualmente parece bem adaptado e feliz na capital francesa. O brasileiro declarou na última quarta-feira o desejo de voltar a jogar ao lado de Lionel Messi, que já demonstrou desejo de sair da equipe blaugrana na última janela de transferências.

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