futebol

Presidente do Barcelona acredita em permanência de Messi no clube

Josep Maria Bartomeu lembrou que argentino tem ainda mais um ano de contrato e disse que jogador quer encerrar sua carreira na equipe da Catalunha...
LanceNet

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 19:58

Crédito: Manu Fernandez / AFP
De acordo com o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi deverá permanecer no clube espanhol. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o mandatário blaugrana lembrou que o jogador tem mais um ano de contrato e disse que o argentino sempre quis encerrar sua carreira no Camp Nou.
- Messi tem contrato com o Barça até 2021, ele sabe disso e todos nós sabemos. Falo regularmente com Messi e com o seu pai, eles sabem que há um projeto, que chegará um novo treinador e que conta com ele. Messi quer encerrar a carreira no Barça, já disse isso muitas vezes. Conversei com Koeman, ele me disse que Messi é o pilar do seu projeto - disse Bartomeu.
O presidente também disse que Neymar não deve atuar pelo Barcelona na próxima temporada. Segundo Bartomeu, o clube quis contratar o atacante no início da temporada, mas o PSG não quis vendê-lo.
- Queríamos contratá-lo no verão passado, mas o clube dele recusou. O Neymar não está à venda, essa é a verdade. É normal que o PSG não queira vendê-lo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

