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futebol

Presidente do Barça não trata líderes como jogadores indispensáveis

Josep Maria Bartomeu citou apenas oito nomes que não sairão do Barcelona, mas não descartou a saída livre de alguns atletas. Mandatário agradece o tempo dos veteranos...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 08:41

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 08:41

Crédito: Lluis Gene / AFP
Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, disse que diversos jogadores veteranos e consagrados do atual elenco não são indispensáveis, em entrevista na “Barça TV”. O mandatário afirmou que Messi e outros sete atletas são intransferíveis e com quem o clube conta por muitos anos.
- Há jogadores lendários que devem ir com honra. Devemos agradecer tudo o que fizeram e nos despedir, mas eles devem ir e conversaremos nos próximos dias. Messi, Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembélé e Griezmann são jogadores que contamos muito com eles e que chegaram para ficar muitos anos no clube.Nomes de peso como de Busquets, Piqué, Sergi Roberto, Suárez, Jordi Alba, Vidal, Rakitic e Umtiti não foram citados. Bartomeu também não descartou uma possível saída sem custos de alguns jogadores.
- Cada jogador é uma decisão e uma conversa individual. As opções estão abertas e as soluções estão sobre a mesa. Alguns já foram discutidos e outros serão comentados quando houver consenso com a secretaria técnica do clube.
O Barcelona anunciou o técnico Ronald Koeman para o lugar de Quique Setién e também anunciou que Ramon Planes será o novo diretor de futebol no lugar de Abidal. Após a goleada sofrida na Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique por 8 a 2, o clube catalão passa por intensas modificações para a próxima temporada.

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