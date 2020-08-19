Presidente do Barça não trata líderes como jogadores indispensáveis

Crédito: Lluis Gene / AFP

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, disse que diversos jogadores veteranos e consagrados do atual elenco não são indispensáveis, em entrevista na “Barça TV”. O mandatário afirmou que Messi e outros sete atletas são intransferíveis e com quem o clube conta por muitos anos.

- Há jogadores lendários que devem ir com honra. Devemos agradecer tudo o que fizeram e nos despedir, mas eles devem ir e conversaremos nos próximos dias. Messi, Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Semedo, Dembélé e Griezmann são jogadores que contamos muito com eles e que chegaram para ficar muitos anos no clube.Nomes de peso como de Busquets, Piqué, Sergi Roberto, Suárez, Jordi Alba, Vidal, Rakitic e Umtiti não foram citados. Bartomeu também não descartou uma possível saída sem custos de alguns jogadores.

- Cada jogador é uma decisão e uma conversa individual. As opções estão abertas e as soluções estão sobre a mesa. Alguns já foram discutidos e outros serão comentados quando houver consenso com a secretaria técnica do clube.