Presidente do Barça faz reunião com técnico Setién nesta sexta-feira

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, fará uma reunião nesta sexta-feira com o técnico Quique Setién para saber como o treinador se encontra após perder o título Espanhol com uma derrota melancólica para o Osasuna e a três semanas da disputa da Liga dos Campeões, de acordo com o “Mundo Deportivo”. No entanto, a possibilidade de demissão nesta momento é pouco provável.O mandatário quer sentir em primeira mão o vestiário da equipe e as sensações do staff técnico da equipe. A relação entre jogadores e comandante não parece boa e após o jogo da última quinta-feira, Messi fez críticas pesadas à maneira como o time se comporta desde janeiro e afirmou que não ganharia do Napoli, no torneio europeu, se a situação não mudasse.