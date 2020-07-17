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futebol

Presidente do Barça faz reunião com técnico Setién nesta sexta-feira

Josep Maria Bartomeu quer sentir como está a atomosfera do vestiário e as sensações do corpo técnico. Treinador não está garantido para a Liga dos Campeões no dia 8 de agosto...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 11:15

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 11:15

Crédito: AFP
O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, fará uma reunião nesta sexta-feira com o técnico Quique Setién para saber como o treinador se encontra após perder o título Espanhol com uma derrota melancólica para o Osasuna e a três semanas da disputa da Liga dos Campeões, de acordo com o “Mundo Deportivo”. No entanto, a possibilidade de demissão nesta momento é pouco provável.O mandatário quer sentir em primeira mão o vestiário da equipe e as sensações do staff técnico da equipe. A relação entre jogadores e comandante não parece boa e após o jogo da última quinta-feira, Messi fez críticas pesadas à maneira como o time se comporta desde janeiro e afirmou que não ganharia do Napoli, no torneio europeu, se a situação não mudasse.
Setién tem contrato com os culés até 2022, mas também não confirmou sua presença para o dia oito de agosto na última coletiva de imprensa, embora tenha demonstrado o desejo em ficar. Internamente, os dirigentes também não querem tomar decisões de cabeça quente, mas deixam abertos diversos cenários, como a troca no comando do clube, para a próxima temporada. Outras reuniões devem surgir ao longo das próximas semanas.

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