Presidente do Barça diz que clube negocia com duas empresas para naming rights do Camp Nou

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirmou que as negociações para os namings rights do Camp Nou seguem avançando, em entrevista à “TV3”. O mandatário afirmou que o clube está em conversas com duas empresas com sede na Catalunha. Em abril, o Barça anunciou que iria vender o nome do estádio e ajudar em campanhas de combate à COVID-19.
- Estamos terminando as negociações com duas empresas internacionais que também tem sede na Catalunha. Temos que ter muito orgulho de que o dinheiro que entre nos dois primeiros anos servirá para financiar projetos contra o coronavírus.
Bartomeu também destacou que se não fosse a pandemia, os culés estariam reformando o atual estádio para ampliar o complexo esportivo, tornar o espaço da arena mais moderna e melhor para os fãs. No entanto, por conta da perda de receitas, o projeto fica paralisado.