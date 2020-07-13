Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente do Barça diz que clube negocia com duas empresas para naming rights do Camp Nou
futebol

Presidente do Barça diz que clube negocia com duas empresas para naming rights do Camp Nou

Barcelona anunciou em abril que venderia nome do histórico estádio e que o dinheiro dos dois primeiros anos seria para ajudar no combate ao novo coronavírus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 17:22

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 17:22

Crédito: JOSE JORDAN / AFP
O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirmou que as negociações para os namings rights do Camp Nou seguem avançando, em entrevista à “TV3”. O mandatário afirmou que o clube está em conversas com duas empresas com sede na Catalunha. Em abril, o Barça anunciou que iria vender o nome do estádio e ajudar em campanhas de combate à COVID-19.
- Estamos terminando as negociações com duas empresas internacionais que também tem sede na Catalunha. Temos que ter muito orgulho de que o dinheiro que entre nos dois primeiros anos servirá para financiar projetos contra o coronavírus.
Bartomeu também destacou que se não fosse a pandemia, os culés estariam reformando o atual estádio para ampliar o complexo esportivo, tornar o espaço da arena mais moderna e melhor para os fãs. No entanto, por conta da perda de receitas, o projeto fica paralisado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados