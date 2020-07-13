Presidente do Barça diz que clube negocia com duas empresas para naming rights do Camp Nou

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, afirmou que as negociações para os namings rights do Camp Nou seguem avançando, em entrevista à “TV3”. O mandatário afirmou que o clube está em conversas com duas empresas com sede na Catalunha. Em abril, o Barça anunciou que iria vender o nome do estádio e ajudar em campanhas de combate à COVID-19.

- Estamos terminando as negociações com duas empresas internacionais que também tem sede na Catalunha. Temos que ter muito orgulho de que o dinheiro que entre nos dois primeiros anos servirá para financiar projetos contra o coronavírus.