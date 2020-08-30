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futebol

Presidente do Barça deve se encontrar com pai de Messi

Josep Maria Bartomeu deve se reunir com Jorge Messi em que os dois irão expor suas opiniões. Pai tenta saída amistosa, enquanto mandatário quer conversar sobre renovação...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 08:42

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2020 às 08:42
Crédito: Divulgação / Barcelona
O Barcelona, na figura do presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, irá se encontrar com Jorge Messi, pai do craque de 33 anos, nos próximos dias na Catalunha. Enquanto os culés irão mostrar seu lado e o desejo de renovar com o camisa 10, o argentino irá tentar buscar uma saída amistosa para o filho, de acordo com o “Mundo Deportivo”.Dificilmente esta reunião irá resultar em alguma solução para ambas as partes, principalmente após Messi tensionar a corda da sua relação com o clube ao não comparecer aos testes de Covid-19. Essa tentativa de forçar uma saída não era esperada dentro do clube e a insatisfação com a intransigência do craque é evidente.
Bartomeu disse que só irá sentar com Lionel Messi se for para conversar a respeito de uma extensão contratual além de 2021. As posturas divergentes podem prejudicar as duas partes até o dia cinco de outubro, data em que a janela do mercado de transferência na Europa deve ser fechada e uma solução não é fácil de encontrar.

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