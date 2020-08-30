Presidente do Barça deve se encontrar com pai de Messi

O Barcelona, na figura do presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, irá se encontrar com Jorge Messi, pai do craque de 33 anos, nos próximos dias na Catalunha. Enquanto os culés irão mostrar seu lado e o desejo de renovar com o camisa 10, o argentino irá tentar buscar uma saída amistosa para o filho, de acordo com o “Mundo Deportivo”.Dificilmente esta reunião irá resultar em alguma solução para ambas as partes, principalmente após Messi tensionar a corda da sua relação com o clube ao não comparecer aos testes de Covid-19. Essa tentativa de forçar uma saída não era esperada dentro do clube e a insatisfação com a intransigência do craque é evidente.