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Presidente do Barça descarta volta de Neymar ao clube: 'É inviável'

Bartomeu disse que situação financeira provocada pela pandemia pesa na decisão e confirmou que conversas por Lautaro Martínez com a Inter de Milão estão paradas...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 10:00

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 10:00

Crédito: Neymar seguirá no PSG por mais uma temporada (FRANCK FIFE / AFP
A volta de Neymar para o Barcelona não irá acontecer na próxima temporada, como afirmou o presidente Josep Maria Bartomeu em entrevista ao jornal “Sport”. O clube passa por uma grave crise financeira por conta da pandemia da Covid-19 e não será possível pagar o valor de mercado pelo craque brasileiro.
- Este verão não haverá tentativa por Neymar. Inviável. Ano passado tentamos com muita vontade, mas este ano não haverá nenhuma tentativa.
Além de afirmar que o camisa 10 do Paris Saint-Germain deve continuar na França, o mandatário confirmou que as negociações por Lautaro Martínez com a Inter de Milão estão paradas e que a operação é muito difícil. O presidente quer manter a base do atual elenco através de renovações de contratos.

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