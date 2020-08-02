Presidente do Barça descarta volta de Neymar ao clube: 'É inviável'

Crédito: Neymar seguirá no PSG por mais uma temporada (FRANCK FIFE / AFP

A volta de Neymar para o Barcelona não irá acontecer na próxima temporada, como afirmou o presidente Josep Maria Bartomeu em entrevista ao jornal “Sport”. O clube passa por uma grave crise financeira por conta da pandemia da Covid-19 e não será possível pagar o valor de mercado pelo craque brasileiro.

- Este verão não haverá tentativa por Neymar. Inviável. Ano passado tentamos com muita vontade, mas este ano não haverá nenhuma tentativa.