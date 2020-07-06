Presidente do Barça critica favorecimento do VAR ao Real

Crédito: Lluis Gene / AFP

Após a vitória do Barcelona por 4 a 1 sobre o Villarreal, o presidente Josep Maria Bartomeu apareceu em cena para criticar o uso do VAR que estaria, supostamente, beneficiando o Real Madrid. O mandatário disse que assistiu a partida do rival e afirmou que a tecnologia não tem sido justa no Campeonato Espanhol.

- Eu vi até o final do jogo em Bilbao. Foi mais uma vitória do Real e eu repito a mensagem: me sinto mal porque é o melhor campeonato do mundo e o VAR não está a altura e está repercutindo em alguns resultados. Parece que sempre favorece uma equipe. Apesar de alguns resultados nossos não terem sido bons, o VAR não tem sido justo e há equipes que foram prejudicadas.

Bartomeu também comentou sobre a permanência de Messi após surgirem rumores na última semana de que o argentino estaria disposto a sair do Barça em 2021.

- Não vou dar detalhes das negociações, mas ele já disse muitas vezes que quer encerrar a carreira no Barcelona. Agora estamos focados na competição e há negociações com vários jogadores. Messi quer seguir no Barça e quer acabar aqui. Faltam muitos anos para ele e vamos aproveitar por mais tempo.