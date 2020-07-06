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futebol

Presidente do Barça critica favorecimento do VAR ao Real

Josep Maria Bartomeu diz que tecnologia não tem sido justa durante a competição. Mandatário também comentou sobre renovação de Messi e acredita na permanência...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 11:31

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 11:31

Crédito: Lluis Gene / AFP
Após a vitória do Barcelona por 4 a 1 sobre o Villarreal, o presidente Josep Maria Bartomeu apareceu em cena para criticar o uso do VAR que estaria, supostamente, beneficiando o Real Madrid. O mandatário disse que assistiu a partida do rival e afirmou que a tecnologia não tem sido justa no Campeonato Espanhol.
- Eu vi até o final do jogo em Bilbao. Foi mais uma vitória do Real e eu repito a mensagem: me sinto mal porque é o melhor campeonato do mundo e o VAR não está a altura e está repercutindo em alguns resultados. Parece que sempre favorece uma equipe. Apesar de alguns resultados nossos não terem sido bons, o VAR não tem sido justo e há equipes que foram prejudicadas.
Bartomeu também comentou sobre a permanência de Messi após surgirem rumores na última semana de que o argentino estaria disposto a sair do Barça em 2021.
- Não vou dar detalhes das negociações, mas ele já disse muitas vezes que quer encerrar a carreira no Barcelona. Agora estamos focados na competição e há negociações com vários jogadores. Messi quer seguir no Barça e quer acabar aqui. Faltam muitos anos para ele e vamos aproveitar por mais tempo.
Messi não marcou gol na vitória culé no último domingo, mas o time conseguiu vencer bem um adversário difícil fora de casa. Apesar do resultado, os blaugranas seguem quatro pontos atrás do Real Madrid e faltam apenas quatro jogos para o término da LaLiga. Os merengues só dependem de si para erguer a taça e precisam de mais três triunfos.

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