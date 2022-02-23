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Presidente do Atlético-MG revela 'maior dívida do Brasil': 'não fossem os Menins estaríamos na Série B'

Sérgio Coelho falou da situação delicada do Galo, que está sendo "salvo pelos 4R's que investem no clube mineiro"...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 19:12
O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, revelou que o clube mineiro tem a maior dívida entre os clubes no país. De acordo com Coelho, a ajuda financeira da família Menin, mecenas do clube, que permitiu contratações milionárias, é essencial. Sem isso, o Galo estaria hoje na Série B e "em situação muito pior" do que a de rivais como Vasco e Cruzeiro.
- A família Menin, juntamente com o Ricardo Guimarães e o Renato Salvador, estão salvando o Atlético. O Atlético está com uma dívida que é a maior dívida do futebol brasieiro. Se não fossem os Menin colocarem dinheiro no Atlético, o clube já estaria na 2ª divisão, e em uma situação muito pior que a de outros grandes clubes, que hoje têm as piores situações financeiras-disse o presidente.
Sérgio Coelho afirmou que a família Menin vai cobrir possíveis prejuízos que a equipe com negociações de atletas, além dos empréstimos terem sido feitos sem juros, correção monetária e com longo prazo para pagamento. -O Atlético estava nesse grupo (de equipes com dificuldades financeiras graves). O Rubens Menin chegou em uma reunião do Conselho Deliberativo e disse: 'Compramos jogadores para o Atlético, gastamos R$ 200 milhões tanto eu, pessoa física, quando meu filho Rafael, também pessoa física. Se esses jogadores derem prejuízo para o Atlético, o prejuízo será nosso, não do clube- comentou Coelho, que falou da possivel venda do Diamond Mall, shopping que pertence ao clube.
-Em outra oportunidade, o Menin também já disse que, caso venha a ser vendido o shopping (DiamondMall, propriedade do Galo), não vai um real desse dinheiro para pagar os empréstimos que ele fez. É importante para todos saberem: os empréstimos que ele fez foram sem juros, correção monetária e prazo para pagar- complementou.
O investimento feito no Atlético a partir de 2020, proporcionou uma equipe forte, com nomes como Hukl, Nacho, Vargas, entre outros, que conquistaram o Campeonato Brasileiro 2021, a Copa do Brasil 2021 e a Supercopa do Brasil 2022.
Crédito: SérgioCoelho(àesquerdaépresidentedoAtlético-MG(BrunoCantini/Atlético-MG;AgênciaGalo)

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