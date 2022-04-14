Presidente do Atlético-MG rebate dirigente do Flamengo em áudio após alfinetada: 'Bobo da corte'

A rivalidade entre Atlético-MG e Flamengo veio à tona mais uma vez. O presidente do Galo, Sérgio Coelho, rebateu a postagem de Rodrigo Dunshee de Abranches, vice-presidente do Flamengo, que ironizou o erro de arbitragem que validou o gol do atacante Ademir, no empate entre Galo e América-MG, em jogo dessa quarta-feira, 13 de abril, pela Libertadores. Abranches fez postagens de Ademir adiantado no lance, em posição irregular. "Começou o ano", postou dirigente. Sérgio Coelho chamou o diretor rubro-negro de “Bobo da Corte” e provocou o clube carioca pelos título da Supercopa do Brasil e pelas tretas do passado, nos anos 80. Confira acima. Sérgio Coelho provocou o Fla pelo título da Supercopa do Brasil (Pedro Souza/Atlético-MG)