Presidente do Atlético-MG quer fazer da Cidade do Galo um ponto turístico, como acontece na Europa

O presidente eleito do Atlético-MG, Sérgio Coelho, está cheio de ideias para sua gestão, que se inicia no dia 4 de janeiro. Entre elas, fazer da Cidade do Galo, centro de treinamentos do clube, um local para visitas, um ponto turístico, para que o torcedor conheça o local e sinta onde ficam os craques que podem dar alegria aos atleticanos. Sérgio Coelho se inspira nos europeus Barcelona e Real Madrid, da Espanha, e Benfica, de Portugal, que possuem tours em seus CT´s, recebendo muitos visitantes todos os anos.

CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇAO DA SÉRIE A -Existe um projeto, que já estou conversando com nosso departamento de marketing e o diretor Leandro Figueiredo, para a gente tornar a Cidade do Galo um ponto turístico, onde as pessoas possam ir, visitar, ter algum tipo de atividade e entretenimento para as pessoas fazerem lá-disse em entrevista à Rádio da Massa, que citou em seguida os exemplos vindos da Europa. -É mostrar aquela cidade para o Brasil. Quando você vai à Europa, faz parte do turismo ir ao campo do Real Madrid, do Barcelona, do Benfica. Aqui, a gente quer fazer dessa forma-comentou o novo presidente. Por fim, ele falou de como se sente no CT vendo o treino, algo que deseja compartilhar com o torcedor. -Fui à Cidade do Galo no dia 24 (de dezembro) assistir ao treino e fiquei encantado, porque nós deixamos pronta a Cidade do Galo, mas construíram mais campos e fizeram outras melhorias lá. E a evolução é assim mesmo. Eu também pretendo fazer algumas obras lá para melhorar para a base. Mas é de encantar. Quem vai na Cidade do Galo enche os olhos- completou.