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Presidente do Atlético-MG quer fazer da Cidade do Galo um ponto turístico, como acontece na Europa

Sérgio Coelho afirmou que já tem um projeto em andamento para fazer do CT alvinegro um espaço aberto à visitas dos torcedores do alvinegro...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 20:12

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 20:12
Crédito: DIVULGAÇÃO
O presidente eleito do Atlético-MG, Sérgio Coelho, está cheio de ideias para sua gestão, que se inicia no dia 4 de janeiro. Entre elas, fazer da Cidade do Galo, centro de treinamentos do clube, um local para visitas, um ponto turístico, para que o torcedor conheça o local e sinta onde ficam os craques que podem dar alegria aos atleticanos. Sérgio Coelho se inspira nos europeus Barcelona e Real Madrid, da Espanha, e Benfica, de Portugal, que possuem tours em seus CT´s, recebendo muitos visitantes todos os anos.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇAO DA SÉRIE A -Existe um projeto, que já estou conversando com nosso departamento de marketing e o diretor Leandro Figueiredo, para a gente tornar a Cidade do Galo um ponto turístico, onde as pessoas possam ir, visitar, ter algum tipo de atividade e entretenimento para as pessoas fazerem lá-disse em entrevista à Rádio da Massa, que citou em seguida os exemplos vindos da Europa. -É mostrar aquela cidade para o Brasil. Quando você vai à Europa, faz parte do turismo ir ao campo do Real Madrid, do Barcelona, do Benfica. Aqui, a gente quer fazer dessa forma-comentou o novo presidente. Por fim, ele falou de como se sente no CT vendo o treino, algo que deseja compartilhar com o torcedor. -Fui à Cidade do Galo no dia 24 (de dezembro) assistir ao treino e fiquei encantado, porque nós deixamos pronta a Cidade do Galo, mas construíram mais campos e fizeram outras melhorias lá. E a evolução é assim mesmo. Eu também pretendo fazer algumas obras lá para melhorar para a base. Mas é de encantar. Quem vai na Cidade do Galo enche os olhos- completou.

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