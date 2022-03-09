Presidente do Atlético-MG 'abre as portas' para volta de Júnior Alonso, mas negociação é complexa

Após deixar o Atlético-MG há menos de dois meses, o zagueiro Júnior Alonso teve as 'portas abertas' para retornar ao clube mineiro. Pelo menos foi o que Rodrigo Caetano e Sérgio Coelho, diretor e presidente do Galo, respectivamente, deixaram no ar sobre a possibilidade. O defensor foi recém-contratado pelo Krasnodar, da Rússia, mas seu contrato com os russos está suspenso devido à guerra entre russos e ucranianos. Por isso, com permissão da FIFA, ele pode acertar com outra equipe por empréstimo até o meio do ano. Sérgio Coelho está em cavalgada de peregrinação rumo a Aparecida do Norte, para agradecer pelos títulos do time mineiro em 2021. Nesta terça-feira, quando a comitiva passava pelo sul de Minas Gerais, um torcedor perguntou ao presidente sobre a situação de Alonso e sua chance de voltar a defender o Galo. - Ele está atrás de mim há meia hora, pedindo para não deixar o Alonso ir embora. Então, vou falar uma coisa que está sendo gravada. O Alonso para vir para o Atlético só depende dele. Pro Galo ele já pode vir e se apresentar amanhã - disse, brincando com o torcedor. Apesar da conjuntura propícia, o retorno de Junior Alonso não é simples, pois o Krasnodar pagou 8,2 milhões de dólares (R$ 46,75 milhões) pelo zagueiro e teria de haver um acordo para ele ficar no Galo sem que houvessem novos compromissos financeiros.Na última quinta-feira, o Krasnodar anunciou a suspensão dos contratos de Alonso e outros sete estrangeiros da equipe, liberando-os a retornarem para seus países e seguirem afastados da guerra. – Eu estava bem no Brasil, capitão e ganhando títulos, mas a ideia sempre foi voltar para a Europa e seguir crescendo. Lamentavelmente, veio a guerra – comentou Junior, à rádio paraguaia Monumental AM 1080.