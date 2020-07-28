Presidente do Atlético diz que não irá vender Oblak para outra equipe

Crédito: Oblak não deve sair do Atlético de Madrid nesta temporada (JAVIER SORIANO / AFP

Apesar do interesse do Chelsea em Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, o presidente do clube, Enrique Cerezo, deu entrevista ao “Marca” e praticamente fechou as portas para qualquer proposta da equipe londrina. Os Blues buscam um atleta para a posição por conta da falta de confiança do técnico Lampard em Kepa.

- Eu sempre disse que Oblak tem contrato com o Atlético e é um dos melhores goleiros do mundo. Não é estranho ele ter oferta de outros grandes times. Ele tem contrato, é jogador do Atlético e ponto.