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futebol

Presidente do Atlético diz que não irá vender Oblak para outra equipe

Enrique Cerezo afirma que jogador tem contrato com clube espanhol e que é um dos melhores goleiros do mundo. Chelsea deve buscar opções no mercado europeu...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 11:45

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 11:45
Crédito: Oblak não deve sair do Atlético de Madrid nesta temporada (JAVIER SORIANO / AFP
Apesar do interesse do Chelsea em Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, o presidente do clube, Enrique Cerezo, deu entrevista ao “Marca” e praticamente fechou as portas para qualquer proposta da equipe londrina. Os Blues buscam um atleta para a posição por conta da falta de confiança do técnico Lampard em Kepa.
- Eu sempre disse que Oblak tem contrato com o Atlético e é um dos melhores goleiros do mundo. Não é estranho ele ter oferta de outros grandes times. Ele tem contrato, é jogador do Atlético e ponto.
Para contratar o esloveno do clube espanhol, o Chelsea precisaria pagar a multa de 109 milhões de libras (R$ 728 milhões). Com a dificuldade imposta pelos dirigentes colchoneros, os londrinos estudam outros nomes, como Dean Henderson, Nick Pope e Onana para ser contratado e atuar regularmente na próxima temporada.
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