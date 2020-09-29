Presidente do Atlético de Madrid não descarta contratação de Messi

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, não descartou a possibilidade de juntar Messi e Suárez novamente. Em entrevista para a rádio “Cadena Ser”, o mandatário afirmou que tudo é possível no meio do futebol. O argentino termina seu contrato com o Barcelona em 2021 e a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato com uma nova equipe e se transferir sem custos.
- Na vida, se um quer… Se Messi quer jogar com Suárez, eu lhe digo o mesmo que falo aos torrões: “Que voltem pelo natal”. Com esperança, tudo é possível.
Cerezo também comentou sobre o futuro de Diego Costa, ainda indefinido, e sobre a transferência de Cavani.
- Diego Costa é um jogador que faz falta ao Atlético de Madrid. A temporada é muito longa. Não acredito que haja mudanças no Atlético. As circunstâncias de Cavani não foram as mesmas que as de Suárez. É um jogador fantástico, mas cada coisa é diferente. Não foi por mim ou por seu irmão que não veio.
Os colchoneros estão vivendo uma espécie de lua de mel com a chegada e a ótima estreia de Luis Suárez pela equipe no último final de semana do Campeonato Espanhol. Tanto Cavani quanto Messi seguem com seus futuros indefinidos, mas ambos possuem um clube em Madri como opção e onde podem reencontrar um companheiro.