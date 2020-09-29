Presidente do Atlético de Madrid não descarta contratação de Messi

Crédito: Presidente do Atlético abriu margem para torcida sonhar com dupla entre Suárez e Messi (AFP

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, não descartou a possibilidade de juntar Messi e Suárez novamente. Em entrevista para a rádio “Cadena Ser”, o mandatário afirmou que tudo é possível no meio do futebol. O argentino termina seu contrato com o Barcelona em 2021 e a partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato com uma nova equipe e se transferir sem custos.

- Na vida, se um quer… Se Messi quer jogar com Suárez, eu lhe digo o mesmo que falo aos torrões: “Que voltem pelo natal”. Com esperança, tudo é possível.

Cerezo também comentou sobre o futuro de Diego Costa, ainda indefinido, e sobre a transferência de Cavani.

- Diego Costa é um jogador que faz falta ao Atlético de Madrid. A temporada é muito longa. Não acredito que haja mudanças no Atlético. As circunstâncias de Cavani não foram as mesmas que as de Suárez. É um jogador fantástico, mas cada coisa é diferente. Não foi por mim ou por seu irmão que não veio.