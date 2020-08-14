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Presidente do Atlético de Madrid defende Simeone: 'Quem questiona as decisões, que compre uma equipe'

Enrique Cerezo revelou confiança no treinador e avaliou a temporada como positiva...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 12:56

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 12:56

Crédito: AFP
Mesmo após a derrota sobre o RB Leipzig e a eliminação na Liga dos Campeões, Diego Simeone ainda está com moral no Atlético de Madrid. Enrique Cerezo, presidente do clube, saiu em defesa do treinador argentino.
- É ele que escolhe a equipe. Quem questiona as decisões dele que compre uma equipe e escolha os onze jogadores iniciais. Não tivemos a sorte no jogo e vamos para casa, mas há tranquilidade por todo o resto. Continuo a dizer que temos uma boa equipe. Tivemos o azar de sofrer dois gols em circunstâncias que todos viram - disse à "TVE".
- Os torcedores estão desiludidos porque, na verdade, ninguém esperava este resultado. O futebol é assim, por vezes estas coisas acontecem. Acho que fizemos uma boa temporada. Conseguimos nos qualificar para a Liga dos Campeões, ficamos entre os três primeiros da La Liga e conseguimos ir até as quartas de final da Champions, que não é nada fácil.

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