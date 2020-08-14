Presidente do Atlético de Madrid defende Simeone: 'Quem questiona as decisões, que compre uma equipe'

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Mesmo após a derrota sobre o RB Leipzig e a eliminação na Liga dos Campeões, Diego Simeone ainda está com moral no Atlético de Madrid. Enrique Cerezo, presidente do clube, saiu em defesa do treinador argentino.

- É ele que escolhe a equipe. Quem questiona as decisões dele que compre uma equipe e escolha os onze jogadores iniciais. Não tivemos a sorte no jogo e vamos para casa, mas há tranquilidade por todo o resto. Continuo a dizer que temos uma boa equipe. Tivemos o azar de sofrer dois gols em circunstâncias que todos viram - disse à "TVE".