Presidente do Atlético de Madrid defende João Félix e Simeone

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O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, defendeu o jovem João Félix na “Radio Marca” devido às cobranças que o português vem sofrendo em sua primeira temporada por ter custado um valor alto ao clube colchonero. O mandatário também disse que o atleta de 20 anos é um grande jogador.

- Temos que esperar pelo seu desenvolvimento, não é por valer 120 milhões de euros (R$ 752 milhões, na cotação atual) que tem que conquistar troféus no dia seguinte.Cerezo também elogiou e bancou a permanência de Diego Simeone no cargo do clube apesar da falta de conquista de títulos nesta temporada.

- É um treinador magnífico. Ele joga como quer e, uma vez que os resultados são ótimos, não há razão para discutirmos isso (demissão) O que acontece na Espanha é que não há esse hábito de manter um treinador por oito anos.