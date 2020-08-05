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Presidente do Atlético de Madrid defende João Félix e Simeone

Enrique Cerezo afirma que jovem português não tem obrigação de conquistar títulos rapidamente por conta de seu valor e banca técnico argentino no cargo...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 11:48

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 11:48

Crédito: AFP
O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, defendeu o jovem João Félix na “Radio Marca” devido às cobranças que o português vem sofrendo em sua primeira temporada por ter custado um valor alto ao clube colchonero. O mandatário também disse que o atleta de 20 anos é um grande jogador.
- Temos que esperar pelo seu desenvolvimento, não é por valer 120 milhões de euros (R$ 752 milhões, na cotação atual) que tem que conquistar troféus no dia seguinte.Cerezo também elogiou e bancou a permanência de Diego Simeone no cargo do clube apesar da falta de conquista de títulos nesta temporada.
- É um treinador magnífico. Ele joga como quer e, uma vez que os resultados são ótimos, não há razão para discutirmos isso (demissão) O que acontece na Espanha é que não há esse hábito de manter um treinador por oito anos.
O Atlético de Madrid de Simeone e João Félix ainda tem a oportunidade de conquistar a taça da Liga dos Campeões. O time já está classificado para a fase de quartas de final e enfrenta o RB Leipzig em jogo único no dia 13 de agosto após ter eliminado o Liverpool, atual campeão do torneio.

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