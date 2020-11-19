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Presidente do Atlético de Madrid avisa: 'Se a Juventus quiser Morata, terá que pagar'

Atacante, que vive grande fase na Itália, está emprestado pelo clube espanhol à Velha Senhora e tem opção de compra fixada em 45 milhões de euros (cerca de R$ 284 milhões)...
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Publicado em 

19 nov 2020 às 14:06

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 14:06

Crédito: SERGEI SUPINSKY / AFP
Em ótimo momento na Juventus, Álvaro Morata ainda pertence ao Atlético de Madrid. Em entrevista ao "El Larguero", o presidente do clube espanhol, Enrique Cerezo, garantiu que se a Velha Senhora quiser o atacante em definitivo, terá que pagar a opção de compra fixada em 45 milhões de euros (cerca de R$ 284 milhões).
- Morata merece este momento, parece ter encontrado o caminho certo. É um jogador do Atlético Madrid que está emprestado à Juventus. Tem opção de compra, se o quiserem em definitivo, terão que pagar.Em oito jogos na atual temporada com a camisa da Juventus, Morata já marcou seis gols e deu duas assistências.

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