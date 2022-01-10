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Presidente diz que Andrea Belotti quer deixar o Torino: 'Fizemos todo o possível, mas ele tem outra ideia'

Jogador de 28 anos tem contrato até o fim da temporada, até junho de 2022, mas faz jogo duro para renovar. Imprensa italiana diz que atacante tem proposta do futebol saudita...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 17:06

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 17:06

Principal nome do Torino, o atacante Andrea Belotti parece determinado a deixar o clube italiano ao final da atual temporada. Com vínculo somente até junho, o atleta de 28 anos não renovou seu acordo até o momento, mas segundo Urbano Cairo, presidente do clube, não por falta de tentativa.- Fizemos todo o possível, mas ele tem outra ideia. As coisas estão claras, se o jogador tiver outras ideias não podemos fazer mais, levando em consideração o momento e a oferta econômica. Agora, porém, temos que jogar, falamos muito sobre isso - disse Cairo em entrevista à "Rai Radio 1".
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De acordo com informações do "Tuttosport", Belotti recebeu uma oferta do futebol da Arábia Saudita, considerada muito boa em termos financeiros. Campeão da Eurocopa, o atacante pode seguir os passos de Lorenzo Insigne, que deixará o Napoli para atuar no Toronto, recebendo o maior salário da MLS.
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Na atual temporada, Belotti entrou em campo apenas dez vezes, tendo feito somente dois gols. Com duas lesões importantes, o jogador foi desfalque para o técnico Ivan Juric por bastante tempo. Sua última partida foi no dia 28 de novembro, contra a Roma, pelo Campeonato Italiano.
Crédito: Desde2015noTorino,AndreaBelottitem107golsmarcadosem 238partidaspeloclube(Foto:Divulgação/Torino

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