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futebol

Presidente de clube da Série D é morto; ex-jogador do time é suspeito

José Danilson Alves de Oliveira, 58 anos, presidente do Nacional de Rolândia, foi morto a facadas na noite de quarta após discussão; Vinicius Corsini está preso suspeito do crime...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 11:27

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 11:27
Crédito: Divulgação/Nacional de Rolândia
José Danilson Alves de Oliveira, de 58 anos, morreu na noite da última quarta-feira após ser esfaqueado em uma discussão, na cidade de Rolândia, no Paraná. Ele era presidente de honra do Nacional de Rolândia, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. O suspeito do crime é o jogador Vinicius Corsini, de 28 anos, que está preso, segundo a Polícia Civil.
De acordo com investigações preliminares, Danilson teria sido abordado pelo jogador e, em seguida, houve uma discussão. Na sequência, ele teria sido atingido por facadas na região do pescoço e da perna. Vinicius, que já foi jogador do clube, teria tentado fugir, mas foi contido por populares até a chegada da polícia.José Danilson Alves de Oliveira foi levado ao Hospital do Coração, em Londrina, em estado gravíssimo, passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era sargento aposentado da PM e já havia sido eleito vereador e vice-prefeito da cidade de Rolândia.
Confira abaixo a nota de pesar divulgada pela prefeitura da cidade:
O município perdeu hoje um de seus ícones na política e no esporte. Danilson era presidente de honra do Nacional Atlético Clube, time de futebol mais longevo do norte do estado, que é o atual campeão da Taça Federação Paranaense de Futebol e que disputará um campeonato brasileiro após 20 anos de espera. Ele deixa um legado de amizade, respeito, admiração e muito trabalho por Rolândia.

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