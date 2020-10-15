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futebol

Presidente da UEFA revela que Liga dos Campeões pode ter mudança no formato em 2024

Última edição do torneio agradou as equipes finalistas e
formato com ''final four'' é estudado para o futuro...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 19:31

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 19:31

Crédito: AFP
Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, disse, em entrevista ao canal Movistar+, da Espanha, que a Liga dos Campeões pode ter uma mudança no formato. O dirigente começou destacando que a edição passada, que teve o Bayern de Munique como campeão, teve um retorno positivo dos clubes. - O sistema da temporada passada foi imposto pelo Covid-19, mas o feedback dos clubes foi positivo.
Em seguida, Ceferin revelou que por conta das datas, repetir uma reta final do torneio com oito equipes não é algo prático, mas deixou em aberto a possibilidade do torneio de clubes mais importante do mundo contar com quatro times concentrados na mesma cidade.
- Um ''final 8'' é complicado, por causa do calendário, mas um ''final four'', sendo uma semana de futebol, seria um evento interessante e é algo que pode ser realizado em grandes cidades. Eu creio que é uma opção de formato para depois de 2024 - revelou o presidente.
A reta final da Liga dos Campeões, a partir das quartas de final e em jogo único, foi disputada em Lisboa. Bayern de Munique, Barcelona, Lyon, Manchester City, Paris Saint-Germain, Atalanta, RB Leipzig e Atlético de Madrid foram os oito times de melhor campanha.

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