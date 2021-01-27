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Presidente da Uefa reafirma desejo de realizar Eurocopa em 12 sedes, e fala sobre jogos com público

Entidade se reuniu com federações que receberão os jogos do torneio de seleções e disse que planejamento inicial segue valendo. Presença de público ainda é incerta...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 18:09

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 18:09

Crédito: AFP
A cinco meses do início da Eurocopa, a Uefa mantém firme o desejo de realizar a competição no formato atual, com 12 sedes. Diante de uma segunda onda da Covid-19, a entidade entende que pode endurecer algumas medidas e mudar a logística do torneio.
+ Veja a tabela da EurocopaNesta quarta-feira, a Uefa se reuniu com os representantes das federações que serão sede da Eurocopa, e o presidente da entidade, Aleksander Ceferin, disse que está otimista em relação à pandemia.
- A Uefa está empenhada em realizar o Eurocopa nas 12 cidades originalmente planejadas. A Euro é a competição mais importante para o futebol de seleções na Europa e uma fonte vital de financiamento para o desenvolvimento do futebol de base e em geral - disse Ceferin, que completou:
- Estou otimista de que as coisas provavelmente serão muito diferentes no que diz respeito ao vírus à medida que nos aproximamos do torneio, e é importante que demos às cidades-sede e aos governos o máximo de tempo possível para formular um quadro preciso do que será possível em junho e julho.
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No que diz respeito à presença de público, o presidente da Uefa preferiu manter a cautela, mas disse que seu desejo é que os torcedores possam estar nos estádios acompanhando às partidas.
- Os torcedores são uma grande parte daquilo que torna o futebol especial e isso vale tanto para a Eurocopa como para qualquer jogo. Devemos nos permitir o máximo de espaço para permitir seu retorno aos estádios - disse.

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