Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente da Uefa pensa em estabelecer teto salarial na Europa

Mandatário afirma em jornal "Bild", da Alemanha, que mudanças estão sendo estudadas...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2020 às 15:10
Crédito: AFP
O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, pensa em estabelecer um limite salarial na Europa para que os clubes compitam em pé de igualdade no futebol do Velho Continente. O próprio mandatário afirmou que a mudança está sendo estudada pela entidade.- Existem algumas ideias interessantes, mas precisamos de algum tempo para discutir e analisar sua viabilidade antes de fornecer mais detalhes. Não faz sentido criar um sistema que não possa ser verificado de forma eficaz e, portanto, todas as soluções devem ser funcionais - disse o presidente ao "Bild".
Atualmente, já vigora na Europa a regra do Fair Play Financeiro, que impede que clube mais ricos façam contratações exorbitantes a qualquer momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados