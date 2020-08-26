Presidente da Uefa pensa em estabelecer teto salarial na Europa

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, pensa em estabelecer um limite salarial na Europa para que os clubes compitam em pé de igualdade no futebol do Velho Continente. O próprio mandatário afirmou que a mudança está sendo estudada pela entidade.- Existem algumas ideias interessantes, mas precisamos de algum tempo para discutir e analisar sua viabilidade antes de fornecer mais detalhes. Não faz sentido criar um sistema que não possa ser verificado de forma eficaz e, portanto, todas as soluções devem ser funcionais - disse o presidente ao "Bild".